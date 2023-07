Lunamatrona, ferita da un sasso proiettato da una falciatrice: 22enne in ospedale.

Ieri a Lunamatrona i Carabinieri di Villanovafranca sono intervenuti all’intersezione tra la SP 46 e la SP 49, dove si è verificato uno strano incidente stradale con feriti. Una macchina operatrice tagliaerba Lamborghini di proprietà di una cooperativa di Villasor, condotta da un dipendente della cooperativa stessa, ha causato, durante normali operazioni di pulizia delle cunette, dei danni ad un’auto che stava transitando. Si tratta di una Fiat 500 guidata da una 22enne di San Gavino Monreale che è stata trasportata in codice giallo e poi dimessa. Dalle prime verifiche sulla dinamica dell’evento è emerso che la macchina operatrice, durante la falciatura dell’erba a bordo strada, ha proiettato accidentalmente una pietra che ha impattato il finestrino lato guida del veicolo in transito che percorreva regolarmente la SP 49, infrangendolo e colpendo al capo la ragazza. La viabilità non è stata interrotta. I documenti di guida e di circolazione sono risultati essere regolari. Alla fine i danni sono stati minimi ma il rischio che si è corso è stato davvero grave.