"Lumachicida in strada per eliminare cani e gatti": allarme in via Marco Aurelio a Monserrato

È stata notata qualche giorno fa la sostanza chimica che è letale per gli animali e pericolosa per gli esseri umani: le autorità competenti sono già state informate del fatto e, da quanto sospettano i residenti, pare sia stato gettato appositamente in terra non per le lumache, che generalmente vivono nei cortili tra vasi e piante, bensi per gli animali da compagnia. Per i cani che solitamente sono al guinzaglio con i padroni il rischio è minore, ma per i felini, abituati a vagabondare liberi potrebbe essere una trappola fatale: il lumachicida granulare, infatti, come quello che è stato avvistato nella via cittadina, è molto appetibile e anche una piccola quantità ingerita potrebbe condannare l’animale. Massima attenzione, quindi, e una condanna unanime da parte dei monserratini che esprimono disprezzo verso chi compie certe azioni.