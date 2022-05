Lula, cento euro di multa perché non ha il vaccino anti Covid: ma è morta 20 anni fa

Cento euro di multa perché non ha il vaccino. Ma Maria Sedda, la persona da sanzionare, è morta a Lula quasi 20 anni fa. A raccontare l’accaduto (sul quotidiano la Nuova Sardegna oggi in edicola) è Antonella la figlia della donna che ha ricevuto la lettera dell’Agenzia delle Entrate. Gli uffici hanno chiesto alla madre morta nel 2004 (a 38 anni) di dare la giustificazione del mancato inizio del ciclo vaccinale anti Covid: un errore clamoroso dovuto al fatto che Maria Sedda non fosse stata depennata dalle liste al momento della sua morte.