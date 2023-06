Luigi Contu e Giovanni Floris al Festival di Villasimius - Sardegna

Il Festival della Marina torna nel porto di Villasimius ogni fine settimana dall'8 luglio al 6 agosto sotto la presidenza della giornalista Virginia Saba. Si comincia alle 21.30 con una risata: "Come dice coso" di Federico Palmaroli in arte Osho, vignettista leggero e irriverente, sarà presentato dalla giornalista e opinionista Sara Manfuso. Subito dopo sarà il momento del direttore dell'ANSA Luigi Contu con il suo "I libri si sentono soli". Di origini sarde, Contu, arriva per la prima volta nell'Isola con la storia della sua famiglia e ripercorre attraverso la sua antica libreria parte della storia d'Italia.

Domenica 9 alle 21.30 il giornalista Enrico Fresu intervista l'attore Jacopo Cullin a partire dalla sua ultima esperienza nel grande cinema italiano con il regista Marco Bellocchio, nel film "Esterno notte" sul rapimento di Aldo Moro.

Sabato 15 alle 20.30 si parlerà di "L'infinito in un istante" con Emiliano Deiana, un viaggio intenso sul tema della grazia, con l'accompagnamento di alcune musiche dal vivo. A seguire il regista Marco Ponti insieme al ct della Nazionale Roberto Mancini ricorderanno, con alcune scene di "La bella stagione", il grande Gianluca Vialli scomparso il 6 gennaio scorso.

Presente alla serata anche l'ex viceministro della salute Pierpaolo Sileri.

Sempre sabato 15 luglio alle 20.30 uno dei libri più attesi dell'anno, "La candadora" di Vanni Lai, una storia ambientata nei primi del '900 con protagonista una donna che sfidava gli uomini nelle gare a chitarra. Alle 21.30 l'attesissimo Pif con "La disperata ricerca d'amore di un povero idiota", intervistato dal fondatore del Festival Luigi Ferrara. Venerdì 21 il giornalista di La7 Giovanni Floris presenta alle 20.30 "Il gioco", un giallo dal ritmo incalzante ricco di riferimenti culturali e colpi di scena: un gioco letterario tra libri, intrecci e personaggi. A seguire la letteratura diventa teatro grazie alla collaborazione con l'Accademia di scrittura creativa Molly Bloom: lo scrittore Leonardo Colombati e il Premio Strega Alessandro Piperno si cimenteranno in un raffinato, bizzarro ed entusiasmante scambio di vedute tra Anna Karenina e Madame Bovary.

Domenica 23 Cristina Muntoni alle 20.30, ci delizierà con "Abracadabra. Il potere curativo delle parole", presentato da Emanuela Corda. Subito dopo Lucilla Giagnoni, affezionata ospite del pubblico di Villasimius, torna a grande richiesta con il monologo "Sharazade". Sabato 29 grande serata con brindisi al tramonto e musica con Eugenio Ronchetti, in arte Iuggi, con il suo repertorio pop e brani originali. Seguirà l'intervista, realizzata dalla giornalista e scrittrice Ilaria Muggianu, alla presentatrice Andrea Delogu sul suo ultimo libro "Contrappasso", una storia surreale capace di tenere incollati i lettori pagina dopo pagina.

Domenica 30 Roberta Bruzzone, affezionata presenza del Festival capace di ipnotizzare il pubblico, torna alle 20.30 con l'ennesima fatica editoriale "La ragazza del bosco", sul caso di Serena Mollicone. Ad intervistarla l'attrice e giornalista Simonetta Columbu. A seguire Walter Veltroni con il suo ultilo libro "Non arrediamoci". Venerdì 4 agosto serata a sorpresa con il giornalista Enrico Pilia con un'intervista alla presidente Virginia Saba sul festival, per concludere con un ospite da svelare.

Sabato 5 Maria Francesca Chiappe torna al Festival con il suo nuovo giallo "Ostaggio". Un'altra avventura della giornalista Annalisa e del capo della squadra Mobile Corallo dopo il successo di "Non è lei". Seguirà uno spettacolo irriverente, scomposto,geniale dal titolo "Cippa Lippa. Contro il politicamente corretto", scritto e interpretato dal giornalista, attore e scrittore Massimiliano Lenzi.

Si chiude domenica 6 con il Premio Campiello Matteo Porru e il suo salotto letterario con alcuni degli scrittori emergenti dell'Isola. Subito dopo la vicedirettrice di Rai Parlamento Anna Piras intervisterà il giornalista Rai per i reali d'Inghilterra Marco Varvello. Con loro la musicista jazz di fama internazionale Filomena Campus, ospite d'eccezione, che si esibirà dal vivo.



