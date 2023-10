Lui disoccupato e lei invalida, il dramma ad Assemini: “Non riusciamo a trovare un appartamento, aiutateci”

Roberto Mureddu, 61 anni, disoccupato vive da 8 anni in via Ozieri ad Assemini con la moglie, Luciana Ugas, 58 anni, che lui attualmente assiste, perché lei nel frattempo si è ammalata e ora è invalida al 100 e si muove con l’aiuto di una carrozzina. La coppia è sotto sfratto, ma non riesce a trovare un appartamento disponibile. E chiede aiuto. “Il 14 di questo mese ci scade il contratto”, spiega Mureddu, “ non ce l’hanno rinnovato perché hanno detto che devono vendere l’appartamento. Ma noi non siamo morosi, però on riusciamo a trovare un appartamento in affitto. Ci fanno tantissime domande e quando spieghiamo la situazione tutti spariscono. Vorrei una casa comunale Assemini, Decimo, Elmas al piano terra per venire incontro alle esigenze di mia moglie. I servizi sociali di Assemini non possono fare nulla a parte anticipare la cauzione. Eppure”, conclude, ci sono tante persone scorrette che occupano case abusivamente. Ci siamo rivolti al sindaco, ma ancora non ci ha ricevuto”.