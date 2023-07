Luglio si apre con vento e nuvole. Il gran caldo tornerà a metà della prossima settimana

Oristano

Nel week-end temperature sotto i 30°

Primo fine settimana di luglio in compagnia del maestrale e di qualche nuvola anche in provincia di Oristano. La copertura del cielo aumenterà nella seconda parte della giornata di oggi, tanto che il portale Arpas Sardegna non esclude in serata isolati piovaschi deboli sul settore nord-occidentale della Sardegna.

Andrà meglio domani, domenica 2 luglio: sono attese nuvole di prima mattina, ma il cielo sarà poi sereno o poco nuvoloso dalle ore centrali della giornata.

Giù il termometro, con la minima oggi a Oristano che secondo ilMeteo.it non andrà oltre 18° e la massima che non supererà i 26°. I valori tenderanno ad aumentare già nella giornata di domani (20°-28°). Ma il gran caldo tornerà tra pochi giorni: giovedì 6 luglio la massima potrebbe raggiungere addirittura i 38°.

Oggi e domani il vento soffierà da ovest nord-ovest, in particolare nel pomeriggio. L’Oristanese è quindi tra le zone dell’isola più esposte.

I mari saranno mossi o molto mossi, localmente agitati sul settore nord-occidentale. Insomma, non l’ideale per chi sperava di trascorrere un fine settimana in spiaggia.

