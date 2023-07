L’Ugl elegge a Ghilarza i nuovi segretari territoriali di Oristano e Nuoro

Ghilarza

Incarichi a Francesco Cabras e Simone Testoni

Ghilarza ha ospitato stamane il quinto congresso della Ugl di Oristano e Ugl di Nuoro. Sono stati eletti i segretari territoriali Francesco Cabras, per Oristano, e Simone Testoni, per Nuoro.

Nell’introduzione del “viaggio nel futuro” del lavoro, il segretario regionale Sandro Pilleri ha sottolineato la necessità di un approfondimento dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro, per costruire insieme il nuovo modello sindacale dell’Unione generale del lavoro.

Il segretario territoriale per Oristano Francesco Cabras nel suo intervento ha richiamato molti temi lasciati irrisolti dalla politica, tra cui sanità, trasporti, lavoro.

“Altro aspetto su cui occorre ragionare”, ha evidenziato Cabras, “è la distanza della politica dalla realtà di tutti i giorni, su questo solco si deve lavorare ed è qui che deve incidere l’impegno sindacale”.

A continuare il dibattito il segretario di Nuoro Simone Testoni, che ha voluto sottolineare come quello di Nuoro sia un territorio complicato e in profonda crisi economica, politica e sociale, con un Pil crollato con la fine del sogno industriale. “Oggi”, ha detto il sindacalista, “serve guardare al futuro con una visione moderna e proiettata a nuovi traguardi. La scommessa passa dalla tutela dell’ambiente, dalle infrastrutture e dalla capacità di saper offrire in un unico paniere le eccellenze della terra e del mare, la tradizione enogastronomica sarda e nuorese, il tutto raccontato nella cornice unica delle aree archeologiche, delle aree e riserve protette, e accompagnato dal vino, prodotto unico e di grande valore simbolico”.