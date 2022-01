L’ APPELLO DISPERATO DI JENNIFER

PER RITROVARE LUCY, LA SUA ADORATA CAGNOLINA SCOMPARSA A PAULILATINO.

RICOMPENSA PER CHI LA RIPORTA A CASA.

“Io non mi arrendo, potrebbe essere ovunque.

Lucy un bracco tedesco femmina di 5 anni con microchip. È scomparsa a Paulilatino intorno le 18:00 del 16 dicembre 2021 (preciso che il cane era messo in sicurezza , non sappiamo cosa l’abbia portata a saltare un muro alto 2 metri) è stata avvistata 2 volte la stessa sera e poi? Sparita nel nulla. Al momento della scomparsa aveva due collari, uno nero e l’altro Seresto grigio, segni particolari ha la coda mozza . Per favore aiutatemi a riportarla a casa Lucy, è una bambina vive in casa insieme a noi, passava le giornate con la sua mini padroncina che tutt’ora la cerca . Chiunque sappia qualcosa , o in caso di avvistamento chiamate

Jennifer 3480953352 oppure

giuseppe 3401944853

OFFRO RICOMPENSA!”

