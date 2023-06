L’Ucraina è ancora campione d’Europa. E Oristano si candida per il mondiale

Oristano

Finale dell’Europeo di calcio a 7 paralimpico

Vanno in archivio col timbro dell’Ucraina sul torneo e una grande festa finale i Championships IFCPF, Europei di calcio a 7 per atleti cerebrolesi. Ha vinto la squadra favorita, che anche contro l’Inghilterra ha dimostrato di avere una marcia in più, sostenuta da una preparazione atletica e un tasso tecnico che nessun’altro aveva. 3 a 0 il risultato finale ed ucraini in festa durante l’emozionante cerimonia di chiusura.

Ma come detto fin dalle prime fasi del torneo, i Championships non sono solo un evento sportivo.

“Abbiamo portato ad Oristano 300 persone solo tra atleti e staff – commenta il direttore generale dell’evento, Dario Della Gatta -. Questo significa tre alberghi pieni per due settimane intere, senza contare tutti i familiari al seguito dei giocatori. Ma la nostra vera vittoria è stata vedere i ragazzi delle scuole interagire con i team e con noi organizzatori. Noi abbiamo fatto centro nel momento in cui un solo ragazzo con disabilità ha visto il torneo e ha capito che le barriere si possono abbattere”.

Oristano ha dimostrato di avere le carte in regola per ospitare un grande evento.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi – dichiara il Sindaco Massimiliano Sanna -. Confermo che l’aspetto sociale è quello più importante e aver visto così tanti giovani presenti durante tutto il torneo ci fa veramente piacere. Vogliamo far crescere la città in ambito sportivo e pensiamo di poter ambire anche all’organizzazione di un evento mondiale”.

Durante la cerimonia finale, arricchita dalla presenza del gruppo Folk di Oristano, la federazione IFCPF ha assegnato i premi finali: miglior portiere a Gilles Moore dell’Inghilterra, miglior giocatore lo spagnolo Hector Martin De Miguel. Poi le medagli ai primi tre classificati: bronzo alla Spagna, argento all’Inghilterra e oro all’Ucraina. “Siamo felici per il nostro Paese – dichiara il coach Serhii Ovcharenko -. Attraverso lo sport, vogliamo mandare un messaggio di pace”.

I Championships hanno ricevuto il finanziamento dell’assessorato al turismo della Regione Sardegna, inseriti tra i 43 Grandi Eventi Sportivi capaci di attrarre flussi importanti. 8 le nazioni presenti: Germania, Spagna, Ucraina, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Olanda e Italia come Paese ospitante. Proprio l’Italia ha concluso il torneo all’ultimo posto, “ma il progetto cresce – dichiara l’allenatore Simone Pajaro -. L’anno scorso abbiamo perso in maniera netta dalla Scozia, mentre oggi, nella finale per il settimo posto, siamo rimasti in partita fino alla fine. Spero che in tanti si vogliano avvicinare a noi, in modo particolare qualche ragazzo sardo, che oggi ci manca”.

E da oggi, si guarda oltre. Nei prossimi giorni, l’IFCPF deve assegnare il mondiale 2024, con un numero di squadre superiore e allargato anche al calcio paralimpico femminile.

“Posso dire – annuncia Della Gatta -, che abbiamo ufficialmente proposto la candidatura di Oristano. Non illudiamoci. Le strutture sportive e alberghiere sono state visionate dagli ispettori internazionali nei giorni scorsi, i team ci hanno dato riscontri favorevoli, ma oltre all’Italia ci sono altre cinque nazioni candidate. Speriamo di essere più bravi noi”.