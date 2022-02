Luci spente contro il caro bollette all’esterno dei Municipi delle principali città italiane. Come Cagliari dove il caso bollette alle stelle, raddoppiate ma rincarate anche fino al 70%, sta diventando un vero e proprio caso fra gli utenti che continuano a segnalare sui social cifre spropositate e ingiustificabili. L’amministrazione comunale di Cagliari aderisce dunque alla campagna contro il caro bollette promossa dall’Anci e spegnerà le luci del Palazzo Civico nella serata di domani, giovedì 10 febbraio. Una protesta contro i pesanti rincari che in questi giorni stanno mettendo in crisi i bilanci di municipalità e famiglie, già provate dalla pandemia che ha imposto una serie di spese extra, dai tamponi alle mascherine fino ai detergenti. “Siamo concentrati sul come sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi Pnrr – afferma il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu – per sviluppare progetti che guardino al futuro e invece ci troviamo a dover far fronte alle conseguenze del Covid e al rincaro delle bollette”.

“E’ una situazione paradossale – aggiunge il sindaco – e proprio oggi ne ho parlato con il ministro Enrico Giovannini che ho incontrato a Roma per discutere di Pnrr per la città metropolitana di Cagliari. Auspico che il presidente Mario Draghi intervenga contro il caro bollette. Da un lato abbiamo opportunità importanti e dall’altro rischiamo di non gestire l’ordinaria amministrazione e di tagliare i servizi essenziali”.

