Luce e gas: quasi 3.000 euro l’anno per le famiglie di Oristano, capitale del caro-bolletta

Oristano

Non va meglio se si considerano le forniture separate. Analisi di SOStariffe.it e Segugio.it

È Oristano la capitale del caro-bollette: tra luce e gas, alle famiglie servono circa 3.000 euro per fronteggiare la spesa per le utenze di un intero anno, considerando i consumi medi. Non va meglio per le bollette della luce e del gas separate. È quanto si apprende da una analisi condotta da SOStariffe.it e Segugio.it sulle province d’Italia con la spesa maggiore per le fatture di luce e gas in regime di maggior tutela.

La crisi energetica in corso incide sulle bollette luce e gas, che diventano sempre più pesanti. Tuttavia, ci sono alcune province d’Italia che risentono di più di altre dell’incremento dei prezzi. L’ultima indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, esaminando le comparazioni effettuate con i propri tool di confronto delle offerte luce e gas, ha individuato le 10 province italiane che si aggiudicano la “maglia nera” per i costi delle utenze di luce e gas.

A Oristano e Benevento i record per luce e gas. Lo studio, valutando nel complesso sia la spesa annua per le bollette della luce che per quelle del gas, colloca in vetta alla classifica Oristano, provincia in cui i le famiglie – sommando le fatture di un intero anno di luce e gas – arrivano a spendere quasi 3.000 euro. Benevento invece si aggiudica il secondo posto, tra le realtà con i costi più alti, con circa 2.974 euro necessari per pagare le fatture luce e gas di un intero anno. Al terzo posto sul podio troviamo Sondrio, con una spesa annua di 2.941 euro.

I rincari colpiscono allo stesso modo Nord e Sud, se guardiamo le altre province con fatture pesanti: accanto ad Avellino, Belluno e Mantova, troviamo Lecce, Crotone, Vicenza e Caltanissetta.