Caro energia, appello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu alla Regione. Gli aumenti del costo dell’energia rischiano di mettere in difficoltà i comuni che ogni giorno erogano i servizi essenziali per i cittadini. “Sono seriamente preoccupato, per questo propongo alla Regione che il Fondo Unico per gli Enti locali venga aumentato del 25%, con risorse vincolate, in modo da fronteggiare questa emergenza epocale.” così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “Un esempio – continua il primo cittadino – sono le spese per garantire l’illuminazione pubblica nel Comune di Cagliari che passano oggi da 2 a 6 milioni euro. Parliamo di un incremento del 300% e questo nonostante molti contratti siano a prezzo vincolato”.

“Sono cifre”, conclude il sindaco, “difficilmente sostenibili. Rischiamo di dover tagliare su scuola, trasporti, assistenza sociale, sicurezza e mercati”.

