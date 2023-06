Luca e Federico sposi, a celebrare l'unione civile il consigliere di Capoterra Silvano Corda

Si sono giurati amore eterno innanzi a familiari ed amici i due giovani che un mese fa, in un centro del Sud Sardegna, emozionati e felici, sono diventati a tutti gli effetti una coppia riconosciuta dalla legge. Un passo importante e che non dovrebbe suscitare clamore e interesse se non fosse per il fatto che ancora oggi vige un’anomala forma di becero chiacchierio innanzi alle unioni civili. E invece no, il vero amore non conosce distinzioni ed è bene dar spazio e rimarcare il concetto dell’uguaglianza e del rispetto verso tutti. “Le pari opportunità iniziano da qui” afferma Corda.