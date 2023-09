L'sos di una coppia di sposini piemontesi: "Zaino rubato a Cagliari, dentro c'erano anche le fedi"

Hanno scelto Cagliari per le prime vacanze dopo il loro matrimonio, una coppia di sposini piemontesi. Nicola ed Eleonora sono però andati via dalla Sardegna con l’amaro in bocca. Mentre stavano abitando nella zona del Poetto, qualcuno ha rubato il loro zaino, carico di oggetti davvero preziosi: “Zaino Nava di colore blu, dentro c’erano le nostre fedi”, riconoscibili dalla data stampigliata all’interno: “03/06/2023, il giorno in cui ci siamo sposati, più un anello in oro rosa con una pietra, un PC di marca Hp, un orologio Garming, un portafoglio in pelle, documenti, una chiave di una Bmw e tante chiavette Usb con scritto sopra i nostri nomi e tutte le nostre foto”.

Il furto è avvenuto “il cinque agosto”. La coppia, lui 44 anni e lei trenta, spera di poter ritrovare gli oggetti: “Chiunque possa fornirci informazioni utili ci chiami in qualunque momento al +393389331029”.