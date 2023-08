Lotzorai, bar pizzeria distrutto dalle fiamme: caccia ai responsabili del rogo

Incendio nella notte a Lotzorai. A fuoco un bar pizzeria in riva al mare che è andato distrutto dal rogo. Lungo e complesso l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì che hanno lavorato diverso tempo per domare le fiamme. Alla fine, i pompieri sono riusciti a contenere anche possibili nuovi roghi dentro e attorno al locale.

A seguito dell’estinzione e della messa in sicurezza del sito sono iniziate le prime indagini di polizia giudiziaria: e, dai primissimi riscontri, non è per niente esclusa la natura dolosa del rogo.