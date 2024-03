Simaxis

L’Amministrazione comunale risponde alle contestazioni sulle condizioni delle strade



Ha destato non poche polemiche la situazione della lottizzazione di Gregori ‘e Cresia, a Simaxis: tra segnalazioni per le buche che abbondano sulle strade mai asfaltate, assenza di illuminazione e impossibilità di uscire da casa in sicurezza, i residenti chiedono degli interventi sull’area.

La vicenda tuttavia è piuttosto complicata. “Il piano di lottizzazione era nato a fine anni ‘90 e la convenzione è stata stipulata nel 2002, con scadenza dopo 10 anni, dunque nel 2012”, spiega il vicesindaco di Simaxis, Marco Mottura. “Stiamo perciò parlando di atti arrivati prima del nostro ingresso da amministratori, nel 2015”.

Con l’avvio del mandato, l’amministrazione attuale – riconfermata poi nel 2020 – ha subito dovuto far fronte alla delicata questione. “La convenzione stipulata all’epoca prevedeva che entro 10 anni i lottizzanti si sarebbero dovuti impegnare a terminare le opere urbanistiche: cosa che non è stata fatta”, dice il vicesindaco. “L’amministrazione dell’epoca avrebbe dovuto vigilare, e allo scadere della convenzione avrebbe comunque dovuto riscuotere le fideiussioni stipulate per portare a termine le opere. Ma neppure questo era stato fatto”.

“Abbiamo quindi preso in mano la situazione: la prima