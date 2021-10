Lotta aperta agli incivili, via alle mega bonifiche di rifiuti a Cagliari dalla costa di Sant’Elia a Is Mirrionis

Non è soltanto il quartiere di Is Mirrionis che in questi giorni si sta liberando da migliaia di rifiuti.C’è anche il quartiere di Sant’Elia che stamani ha ricevuto la visita di alcune squadre di operai, impegnate nell’effettuare specifiche bonifiche in almeno quattro zone urbane.“Via migliaia di rifiuti, per il peso di tante tonnellate, con tantissime gomme d’auto e altri rifiuti ingombranti dai parcheggi di piazza Magellano e nella zona adiacente il ristorante Lo scoglio” sostiene il Consigliere comunale Marcello Polastri- che ringrazia ”l’assessore all’igiene del suolo Alessandro Guarracino e il Sindaco Paolo Truzzu, per aver aver accolto il mio appello e di tanti cittadini per bene” prosegue il Consigliere Polastri (Sardegna Forte).Polastri si è dichiarato “rammaricato al tempo stesso per le ingenti spese che il Comune e i cittadini sono costretti a dover affrontare, in termini di bonifiche, dispendio di mezzi e di energie, causa la maleducazione di pochi scaricatori incalliti di immondizia, ai danni di molti e dell’immagine stessa della nostra città”. Le bonifiche andranno avanti per almeno quattro giorni in svariate zone della città. “Al tempo stesso – conclude Polastri – si protrarranno per almeno altri 10 giorni le bonifiche in via Tuvumannu e Is Mirrionis, dove è in corso la differenziazione dei rifiuti dallo spazio antistante la Scuola Italo Stagno, con la collaborazione di Regione, ATS, ed il Comune in prima linea, per la lotta agli abbandoni smodati”.Nelle immagini, piazza Magellano a Sant’Elia, prima e dopo l’intervento.