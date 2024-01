Cagliari

Sequestrata marijuana

Bloccato nei giardini pubblici durante un controllo contro lo spaccio di droga, un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla polizia. Aveva 13 grammi di marijuana ed un coltello a serramanico.

L’arresto è avvenuto a Iglesias da parte degli agenti del commissariato che hanno eseguito poi una perquisizione nell’abitazione del giovane, già noto alle forze dell’ordine per analoghe vicende.

Nella casa hanno trovato altri 19 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, nel corso dell’udienza tenutasi ieri mattina, ha convalidato l’arresto, disponendo per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia.

Domenica, 14 gennaio 2024