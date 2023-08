Lotta alle cavallette: “Le piogge non hanno influito sulla riduzione, serve giocare d’anticipo”

Cagliari

L’entomologo Claudio Venturelli, intervistato da Chartabianca, loda il modello organizzativo sardo. La soddisfazione dell’assessora

Le piogge non hanno influito sulla riduzione delle cavallette. È quanto ha sostenuto entomologo nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e divulgatore scientifico su riviste nazionali e internazionali in un articolo, Claudio Venturelli.

A Chartabianca ha spiegato che in Romagna, dopo la drammatica alluvione, “le locuste hanno sì ritardato la fuoriuscita delle forme giovanili e la diffusione degli adulti ma la presenza non è affatto diminuita”.

Venturelli è stato intervistato dal notiziario della testata di giornalisti associati in Sardegna sulla situazione nell’isola. L’entomologo ha chiarito che “l’acqua piovana può influenzare la presenza delle locuste a livello stagionale con primavere molto umide e nel momento della fuoriuscita di forme giovani: se in queste condizioni si utilizzano prodotti biologici allora i funghi agiscono meglio e la disinfestazione è più efficace. È ovvio che il clima secco favorisce le cavallette ma non direi che le piogge le riducano”.

Secondo quanto ha riferito Venturelli a Chartabianca, “il modo migliore per affrontare questo tipo di situazioni è muoversi per tempo, possibilmente in anticipo. Purtroppo spesso i tempi della burocrazia non coincidono con quelli della biologia. Se non si agisce subito, la biologia fa il suo corso e la burocrazia non riesce più a starle dietro. Per citare un esempio, nella lotta alle zanzare noi pianifichiamo a ottobre per poi intervenire a marzo e aprile”.

L’entomologo e divulgatore scientifico conosce direttamente la situazione della Sardegna: a giugno scorso è stato in visita al Centro operativo di controllo di Nuragugume, in provincia di Nuoro, per un incontro-confronto con i rappresentanti della Regione e i tecnici di Laore.

“Non mi aspettavo un’organizzazione così precisa e all’avanguardia, con applicativi, cartografie informatiche molto ben realizzati e puntuali sotto il profilo tecnico-scientifico. Con i colleghi siamo rimasti sorpresi dal fatto che il gruppo di lavoro sardo conoscesse anche l’orario dei voli delle cavallette.

La macchina operativa ha funzionato bene: squadre con programmi di lotta dettagliati e applicati con puntualità sul territorio. Sono rimasto molto colpito. Ho visto gruppi di lavoro intervenire di mattina, giorno, notte, di sabato, domenica. A ogni ora. Abbiamo sicuramente appreso qualcosa in più rispetto a ciò che avevamo previsto. Oltre a uno scambio di opinioni per me è stato un aggiornamento informativo importante”, ha detto a Chartabianca.

Nel notiziario si precisa che grazie alla concessione di una deroga come per l’Emilia Romagna, nella primavera del 2024 anche in Sardegna verrà utilizzato un insetticida biologico, lo Spinosad. Venturelli è convinto che se questo tipo di trattamento verrà effettuato con puntualità, sicuramente si otterranno risultati importanti. Ecco perché l’entomologo romagnolo spera di ottenere una deroga per la propria regione anche il prossimo anno. “E’ importante colpire subito le forme giovanili perché una volte diventate adulte sono molto più difficili da combattere”.

Sulle parole dell’entomologo è intervenuta anche l’Assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta.

“Sono molto soddisfatta delle parole dell’entomologo Venturelli che prende come esempio positivo e vincente l’organizzazione della Regione Sardegna sulla lotta alle cavallette, ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas”.

“Se Claudio Venturelli, entomologo nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e divulgatore scientifico su riviste nazionali e internazionali è rimasto colpito dall’organizzazione della macchina Regionale, avendola anche personalmente visitata, non può che farci provare grande soddisfazione, ribadisce l’assessore Satta, dopo che anche la FAO, massima esperta mondiale si era complimentata per l’accuratezza lavoro”, ha concluso Satta. “Il gioco di squadra è stato vincente e i risultati si sono presto visti. Continueremo con sinergia per combattere la piaga delle cavallette. Un nemico dei nostri agricoltori e allevatori sardi”.

