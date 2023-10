Lotta alle cavallette, la Regione affida a Laore l’organizzazione di incontri informativi

Cagliari

L’assessore Satta: “Fondamentale coinvolgere le amministrazioni locali”

Per valutare le possibili azioni di contrasto alla lotta alle cavallette, insieme all’Agenzia Laore si è tenuta una videoconferenza con le associazioni di categoria, i comuni coinvolti e le prefetture, in vista della campagna 2024.

L’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, ha sottolineato come “quest’anno si è riusciti a contenere un problema che andava avanti da anni. Il lavoro deve continuare e andare avanti, per questo motivo l’Agenzia Laore con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura vuole organizzare un ciclo di azioni informative rivolte a chi opera direttamente nel territorio”.

“Le cavallette costituiscono una piaga endemica nell’areale della Media Valle del Tirso”, ha aggiunto Satta, “piaga probabilmente acuita dai cambiamenti climatici in corso e dall’azione antropica nell’areale interessato da questi acrididi. Chi vive e opera in questo territorio, soprattutto gli imprenditori agricoli, oggi più di ieri, è chiamato a svolgere un ruolo importante e determinante nel contrasto verso questo gruppo di insetti, ma in quest’ottica è fondamentale la collaborazione di tutti, attraverso azioni coordinate, in primis è fondamentale la collaborazione degli amministratori locali”.

“Solo in questa maniera”, ha concluso l’assessora regionale, “si riuscirà a tenere sotto la soglia di danno economico questi insetti, che dovranno essere monitorati costantemente per evitare un incremento eccessivo della loro popolazione e la conquista di nuovi areali, come già successo in questi ultimi anni, ad iniziare dal 2017”.