Lotta alle cavallette, eliminati focolai in 84 aziende sarde - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - Prosegue l'attività della task force della Regione nella battaglia contro l'invasione di cavallette nel centro Sardegna. Oggi sono stati eliminati focolai in 84 aziende agricole. Le attività di verifica, ricerca e individuazione delle aree per realizzare la disinfestazione sono il frutto di una collaborazione attuata tra Laore, guidata dal commissario straordinario Mimmo Solina, popolazioni interessate, compresi diversi allevatori, ed esperti dell'Università di Sassari. "L'attività dei mezzi in campo - ha ricordato l'assessora dell'Agricoltura Gabriella Murgia - è finalizzata ad abbattere gli insetti ancora in fase precoce di sviluppo". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna