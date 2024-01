Lotta all'alta velocità a Capoterra: in arrivo due box velox in via Serpentara e in via Trento

Capoterra – Box dissuasore di velocità e numerosi interventi da avviare nelle prossime settimane in città, l’anno nuovo regala ai cittadini, tra l’altro, la posa del Galeone a la Maddalena spiaggia e la piazza Berlinguer ma c’è chi segnala buche e voragini per le vie del centro abitato auspicando un intervento immediato da chi di competenza ironizzando: “Congratulazioni alla buca di via del Popolo per il suo primo mese di vita. Hai dimostrato una resistenza sorprendente nel sopravvivere alle intemperie e agli sguardi increduli dei cittadini. In bocca al lupo per il tuo futuro” scrive Michele Porcu. Tante novità in arrivo a Capoterra, oggi hanno fatto la loro comparsa i primi due box, via Trento e via Serpentara, che hanno il compito di “ricordare” agli automobilisti che si trovano in un centro abitato e non nella pista di formula 1: un deterrente, insomma, ma anche l’alloggio che potrà ospitare il dispositivo vero e proprio capace di rilevare i limiti di velocità non rispettati. Non solo: il sindaco Beniamino Garau ha annunciato i lavori che prenderanno il via nei prossimi giorni: si parte con la sistemazione della pavimentazione di vico Torino e la posa del Galeone, nuova e affascinante attrattiva, che verrà posizionata in spiaggia. Anche la pavimentazione di corso Gramsci e la nuova piazza Berlinguer rientrano nel calendario dei lavori 2024 come la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nella scuola materna Rio San Girolamo. A febbraio, al via il prolungamento della via Lamarmora, l’allargamento di via Aldo Moro e la sistemazione di vico Cavour. A giugno si interverrà anche per la riqualificazione della scuola materna Corte Piscedda.

“Si lavora incessantemente perché siamo una grande famiglia. La nostra città è la nostra casa” ha espresso il sindaco. Sempre attenti e critici i cittadini che ben accolgono i nuovi lavori ma premono affinché la sistemazione di alcune strade venga presto effettuata dagli organi di competenza: “Le buche non sono solo in via del Popolo, in via Logudoro bisogna fare lo slalom per evitarle” commenta un cittadino.

Fonte: Casteddu on line