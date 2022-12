Marrubiu

Pubblicati i bandi sul sito del Comune, domande entro metà dicembre

Il Comune di Marrubiu mette in campo due misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, nell’ambito della lotta alla povertà. “Sono degli interventi che stiamo riproponendo nel campo dell’assistenza sociale”, ha spiegato il sindaco Luca Corrias. “Il primo riguarda il nuovo bando per l’erogazione di contributi di solidarietà per le famiglie in difficoltà, mentre il secondo è il REIS, ovvero l’erogazione di un reddito a fronte di una prestazione lavorativa: coloro che lo percepiranno verranno inseriti in progetti che prevedono dei lavori di manutenzione pulizia dei locali e le aree comunali”.

La scadenza per la presentazione delle domande per il bando sulle misure urgenti di solidarietà alimentare per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche è fissata per il 16 dicembre 2022: i requisiti di accesso all’intervento sono la residenza nel comune di Marrubiu, un ISEE non superiore a 12.000 euro e non aver usufruito degli aiuti forniti con il precedente bando.

A ciascun nucleo familiare composto da due o più persone sarà erogato un contributo massimo di 1.500 euro (1.000 per i nuclei individuali). Coloro che percepiranno il beneficio – non ripetibile, ma comunque compatibile con altre misure di sostegno – dovranno poi consegnare agli uffici comunali le ricevute del pagamento per il quale si riceve il contributo.

Sono state individuate tre aree di intervento: buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, contributi per morosità utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefonia) e Tari, presentando pezze giustificative sia già scadute che non ancora scadute; e infine contributi per morosità nell’affitto per i cittadini in possesso di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, in regola con il pagamento dell’imposta annuale di registrazione, o per i locatari di alloggi pubblici.

Il Reddito di inclusione sociale (REIS), invece, è una misura regionale di contrasto alla povertà denominata anche aggiudu torrau: possono accedere al beneficio le persone che versano in condizioni di disagio economico: nuclei familiari – anche unipersonali, e famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi – in cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della regione.

I moduli dovranno essere compilati e presentati entro il 15 dicembre insieme alla copia di un documento d’identità valido del richiedente, la certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori o certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti, eventuali certificazioni sanitarie che attestino un’invalidità grave superiore al 90% dell’istante e/o di uno o più componenti del nucleo familiare, copia del titolo di soggiorno (per i cittadini stranieri extracomunitari), nonché eventuale certificazione attestante il diniego al riconoscimento del reddito di cittadinanza o reddito di emergenza, o eventuale certificazione attestante la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza o reddito di emergenza per la quale si è in attesa di esito.

Il modulo scaricabile dal sito del Comune dovrà essere compilato da uno dei componenti della famiglia che dichiarerà la situazione familiare e dovrà essere spedita al Comune tramite mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), via pec (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18.

Per tutte le informazioni visitare le pagine dedicate al bando sulle misure urgenti e il REIS sul sito del Comune di Marrubiu. Per dubbi e chiarimenti è possibile contattare il servizio sociale comunale via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonicamente ai numeri 0783.8553320, 338.4707920 o 338.4707955, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì, dalle 16,00 alle 17,00 oppure mediante messaggi con WhatsApp.

Martedì, 6 dicembre 2022