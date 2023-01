Lotta al randagismo, incentivazione all’affido degli animali randagi, contributi e la realizzazione di un’area cani: “Il Comune spende decine di migliaia di euro all’anno per sostenere le spese di gestione degli animali catturati nel territorio, con le nuove normative e agevolazioni si potrebbero risparmiare tanti fondi e invogliare all’adozione degli animali randagi” comunica il consigliere Carlo Pahler in una mozione depositata in Comune.

Già diversi comuni hanno colto le opportunità che lo Stato e la Regione Sardegna mette in campo per contrastare il fenomeno del randagismo e che permette di non svuotare le casse comunali.

Non solo: il programma deve prevedere interventi di informazione, anche nelle scuole, e corsi per chi opera nei servizi veterinari. Lo Stato, da parte sua, ha istituito, con la la legge 14 agosto 1991 n. 281, un fondo per la tutela del benessere e per la lotta all’abbandono degli animali da compagnia.

“A seguito delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 l’attuale Giunta ha istituito un assessorato per i diritti degli animali – scrive Pahler – considerate le leggi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, le norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina e considerato che il comune di Serramanna ha inserito a bilancio 2022-2024 fondi comunali per la lotta al randagismo con importi annuali, per il prossimo triennio, pari a 150.000 euro si chiede al sindaco e al consiglio di appoggiare formalmente l’iniziativa che ha il duplice obiettivo di ridurre il fenomeno del randagismo e i costi ad esso associati, favorendo nel contempo il benessere animale”.

Tra le opportunità offerte vi è un contributo giornaliero per chi decide di adottare un cane nel territorio comunale: per i primi tre anni i padroni degli amici a quattro zampe meno fortunati potranno, così, avere un sussidio e gli animali vivere in un ambiente sereno ed essere accuditi con cure e affetto.

Non solo: Pahler rinnova l’invito all’amministrazione a provvedere per la realizzazione di un’area cani, non ancora presente a Serramanna, uno spazio aperto, recintato dove gli animali possono correre e giocare in sicurezza.

