Lotta al Covid, sì al registro vaccinale in Sardegna: “Terremo traccia di tutti i vaccinati”

Il registro vaccinale? Sarà realtà anche in Sardegna. A confermarlo è l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. I vaccini in arrivo nell’Isola, “domani”, saranno “tra i 13mila e i quindicimila e verranno somministrati al personale sanitario e agli anziani delle Rsa e delle case di riposo”. Necessario avere un quadro e tutti i numeri completi dei sardi vaccinati: “Ci sarà una piattaforma informativa, tutti quelli sottoposti alla vaccinazione saranno registrati, si potrà tenere traccia, la piattaforma serve a quello”, osserva Nieddu. Sui nuovi posti Covid del Binaghi, l’assessore è sicuro: “Siamo sempre sul chi va là, questo virus ci ha insegnato che non bisogna abbassare la guardia e che va sempre tenuto in considerazione. Può avere recrudescenze o impennate improvvise. La famosa terza ondata non dovrà coglierci impreparati e il Binaghi sarà un punto cardine”.

