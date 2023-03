Lotta ai tumori, a Terralba un incontro con la Lilt per parlare di prevenzione

L’importanza della prevenzione per vivere in salute: questo il tema dell’incontro sulla lotta contro i tumori che si terrà teatro comunale di Terralba. L’appuntamento di sabato 18 marzo (dalle 10) prevede l’intervento di numerosi specialisti. Organizza il Comune di Terralba in collaborazione con la Lilt provinciale.

La prima a prendere la parola sarà la presidente della Lilt Oristano, Eralda Licheri, con un intervento introduttivo sul tema “Prevenire è meglio che curare”. Seguirà il direttore scientifico della Lilt e medico radiologo dell’ospedale San Martino di Oristano Antonello Gallus, con un intervento dal titolo “La prevenzione, un’arma vincente”.

La ginecologa Teresina Pirosu si occuperà di problemi oncologici femminili, con una relazione su “HPV e prevenzione del carcinoma della cervice uterina. Quali strategie?”. Chiuderà Sabrina Vidili, psicoterapeuta e psiconcologa della Lilt di Oristano, con l’intervento “La prevenzione: tra opportunità e difficoltà emotive”.

