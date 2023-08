Lotta agli incendi e ai reati ambientali: a Sarroch giura la nuova compagnia barracellare

Sarroch – La nuova compagnia barracellare giura di fronte al sindaco Angelo Dessì, all’assessore all’ambiente Luca Tolu e al comandante dei barracelli Alessio Girau, ieri confermato per un altro triennio capitano con la quasi unanimità dei voti.

Il giuramento è arrivato dopo i decreti del prefetto che ha rilasciato loro la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza. “Ci congratuliamo dunque con Carlo, Manuela, Luca, Alessia e Giuseppe e li ringraziamo per aver scelto di intraprendere questo percorso all’interno della Compagnia Barracellare di Sarroch” comunicano le istituzioni locali.

“L’entusiasmo, l’intraprendenza e le competenze dei nuovi volontari – reclutati tra coloro che hanno partecipato alla selezione dello scorso anno – sono fondamentali in questo cammino di crescita della nostra Compagnia Barracellare” sottolinea l’assessore Luca Tolu. “Ciò consentirà di portare avanti con ancora più forza gli obiettivi costitutivi della compagnia nell’ambito dell’antincendio e del contrasto ai reati ambientali, tutela del patrimonio comunale e protezione civile”.

Confermato a comando del corpo Girau: “È stato premiato il percorso di crescita portato avanti negli ultimi tre anni.

Al di là del lavoro svolto con dedizione, ciò che ho sempre visto in Alessio è la grande passione in ciò che fa e il rispetto per una divisa che rappresenta un istituzione antica orgoglio del popolo sardo.

Ad Alessio esprimo il mio augurio per continuare a rafforzare il cammino di crescita nei fondamentali compiti istituzionali della compagnia” comunica Tolu.