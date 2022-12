Il Comune di Alghero e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno siglato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa con cui si intensifica la collaborazione tra i due enti nella lotta alla contraffazione e al commercio illegale.

Il direttore territoriale ADM Sardegna, Roberto Chiara, e il sindaco della cittadina algherese, Mario Conoci, con la firma del Protocollo, della durata triennale, hanno individuato le aree di intervento, stabilito gli ambiti della cooperazione tra la Polizia locale e i funzionari dell'Ufficio delle dogane di Sassari, competenti per territorio.

Lotta alla contraffazione, contrasto alla criminalità organizzata, repressione del fenomeno della vendita di prodotti contraffatti, costituiscono gli obiettivi primari della firma del Protocollo, da raggiungere attraverso procedure di coordinamento e controlli congiunti.

Particolare attenzione è stata posta sulla formazione dei funzionari e del personale della Polizia locale, con incontri periodici e un tavolo di confronto permanente, scambio di informazioni e utilizzo delle banche dati a disposizione di ciascuna amministrazione.

Fonte: Ansa Sardegna

