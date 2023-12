L’Osteria del Forte celebra le festività con una serie di imperdibili esperienze gastronomiche

Anche quest’anno, l’Osteria del Forte si prepara ad accogliere il periodo natalizio con proposte gastronomiche create ad hoc dall’estro dell’Executive Chef Alessandro Cocco.

Il ristorante di Palazzo Doglio si immergerà in un’atmosfera calorosa, accompagnata da suggestiva musica dal vivo per le date festive.

Le celebrazioni inizieranno con gli appuntamenti natalizi tradizionali, con la cena della vigilia di Natale il 24 e il consueto pranzo del 25

Il 26 Dicembre, dalle 12 in poi, l’invito è a partecipare al“Brunch di Santo Stefano”.

Per l’occasione Alessandro Cocco, ha pensato ad una proposta con corner dedicati a varie prelibatezze, da quello campano con le “mozzarelle, stracciatella o burrata”, a quello del “taglio del prosciutto al coltello”, passando per le “insalate di polpo con patate e olive” ai “calamari fritti” e il “tataki di tonno con maionese e soia”.

L’offerta si completerà con il “risotto ai frutti di mare con pomodoro fresco e basilico” e i tradizionali “Gnocchi di patate con gorgonzola e pere”, per finire con il taglio del “cosciotto di vitello con patate al forno” e un gran buffet dei dolci a cura del mastro pasticciere.

La Notte di San Silvestro si preannuncia indimenticabile, con quattro ristoranti della Corte – Osteria del Forte, Maiori, Colonial e Pirani – che presentano speciali menù per il Cenone, accompagnati da musica e countdown in corte a partire dalle ore 23.30, per un’entrata in grande stile nel nuovo anno.

Per accogliere assieme l’anno nuovo, il 1 gennaio dalle ore 13, l’Osteria del Forte proporrà il Pranzo di Capodanno con un menu frutto di una fusione armoniosa tra tradizione e innovazione, che offrirà agli ospiti la libertà di creare un percorso culinario personalizzato.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 070 6464154 oppure inviare una mail a [email protected] .