L'Orto Botanico di Cagliari compie 157 anni: ingresso gratuito mercoledì 15 novembre

Mercoledì 15 novembre l’Orto Botanico dell’Università di Cagliari compie 157 anni. Per festeggiare lo speciale anniversario con quanti decideranno di visitare il polmone verde dell’Ateneo, l’accesso per tutta la giornata sarà completamente gratuito.

Nella stessa occasione, alle 11 – partendo dall’ingresso di viale Sant’Ignazio 11 – sarà inaugurata la nuova cartellonistica installata tra i viali, le collezioni esposte e il Museo Botanico. Le nuove indicazioni, su speciali supporti realizzati dal personale dell’Orto Botanico con testi in italiano e in inglese, permettono a chiunque lo desideri di compiere una visita accurata in tutta l’estensione di cinque ettari di verde attraverso l’approccio più corretto dal punto di vista scientifico e divulgativo che compete ad una istituzione universitaria.

Si tratta di una novità fortemente voluta dall’attuale direttrice, Annalena Cogoni, e dal suo predecessore, Gianluigi Bacchetta, che ha richiesto una lunga preparazione seguita dal coordinatore tecnico Gianluca Iiriti: un risultato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra del personale amministrativo, dei tecnici e, in particolar modo, del grande impegno dei giardinieri dell’Orto Botanico.

Alle 11 saranno tutti presenti all’ingresso di viale Sant’Ignazio 11 per festeggiare e presentare la novità.