L’Oristanese saluta i suoi 18 nuovi sommelier. Ecco chi sono i diplomati dell’Ais

Oggi l’Ais Oristano conta 166 soci paganti (tra cui diplomati, corsisti e non diplomati), mentre in Sardegna i soci arrivano a un migliaio. Dal 1981 a oggi si sono diplomati a Oristano 130 sommelier. I nuovi diplomati hanno un’età compresa tra i 20 e i 70 anni.

“I corsisti”, ha spiegato il delegato dell’Ais Oristano Alessandro Benini, “hanno seguito i tre livelli del corso in maniera proficua. Alcuni di loro sono già professionisti del settore, altri invece sono semplici appassionati. L’auspicio è che continuino a formarsi con noi negli anni. In futuro attiveremo step ulteriori come i corsi per degustatore ufficiale, fino alla possibilità di diventare relatori”.