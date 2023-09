L’Ordine contro l’Asl: fuga dei medici dall’Oristanese, ecco perché

Oristano

Denunciati i gravi problemi emersi nell’erogazione del servizio sanitario sul territorio

Ordine dei medici e sindacato Fimmg stamane sono intervenuti a Oristano sulla grave situazione del servizio di guardia medica in città.

Il presidente dell’Odine dei medici di Oristano, Antonio Sulis, ha lamentato la decisione della direzione della Asl 5 di affrontare il problema delle carenze della sanità penitenziaria attraverso ordini di servizio unilaterali e con minacce di procedimenti disciplinari, piuttosto che con un confronto con i medici, l’Ordine e i sindacati, che pure hanno manifestato più volte le loro posizioni.

Sulis in particolare ha ricordato che “in un clima di collaborazione, l’Ordine ha anche proposto il ricorso a medici in pensione piuttosto che ai medici di guardia medica, che già si fanno carico di un bacino di utenza di 40 mila persone, il più vasto della provincia, e di competenze non loro come quella dell’assistenza alle migliaia di pazienti rimasti senza medici di base e anche degli ospiti delle case di riposo del territorio. Una proposta però ignorata dalla Asl”.

Gianfranco Delogu ha espresso la preoccupazione dell’Ordine per la “china che ha assunto la sanità in provincia di Oristano, per la continua fuga di personale medico verso le altre Asl dell’isola, sia dagli ospedali che dai servizi territoriali e di medicina d’urgenza”.

“Una tendenza che mostra come la Asl sia ormai poco attrattiva per il personale sanitario”, ha affermato ancora Delogu, “nonostante le notizie diffuse dalla Asl anche attraverso il tg aziendale”. Alla grave difficoltà a reperire e trattenere il personale medico, secondo Delogu, si aggiunge “l’incapacità di corretti rapporti con i sindacati e i medici di guardia medica, già chiamati a sopperire alle carenze sia della medicina di base che degli altri servizi territoriale e dello stesso Pronto soccorso, ai quali si chiede addirittura di coprire singolarmente turni di 12 ore, massacranti per gli operatori sanitari, con una decisione che espone gli stessi pazienti ad alti rischi per la scarsa lucidità con cui i medici sono costretti a operare”. Secondo Delogu sarebbe come “far volare 300 viaggiatori su un areo che ne può trasportare solo duecento e che è condotto solo da solo un pilota anziché dall’intero equipaggio di tre persone.

Sempre Delogu ha lamentato che, “mentre tutti gli operatori sanitari si adoperano continuamente anche oltre le loro competenze, per assicurare il funzionamento dei diversi reparti ospedalieri, il responsabile del Distretto di Oristano, si sia invece subito assentato per ferie, anziché rimanere a risolvere le criticità del servizio di guardia medica“.

Sempre Gianfranco Delogu si è detto infine stupito come “in una situazione di grave e difficoltà del servizio di guardia medica, evidente a tutti, il sindaco di Oristano affermi che va invece tutto bene”.

Franco Ledda, tesoriere dell’Ordine, ha ricordato che nella città di Oristano la scopertura di diversi ambiti di medicina di base costringe quelli rimasti a far fronte alle richieste a titolo gratuito delle richieste di ricette, prescrizioni specialistiche e certificazioni mediche, di centinaia di pazienti, senza medico di riferimento. “Io, per esempio, credo di assistere almeno altri 500 pazienti, oltre i 1500 che ho realmente in carico”, ha spiegato Ledda. Un impegno mai riconosciuto dalla Asl, che, “unica in Sardegna, neanche riconosce quanto dovuto ai medici di famiglia per i vaccini somministrati ai pazienti”.

Peppino Canu, segretario provinciale della Fimmg, ha ricordato come “nei 55 ambiti scoperti della medicina di base in provincia siano almeno 25 mila i pazienti rimasti senza medico”, e che “i 27 ambulatori Ascot sostitutivi dell’assistenza di base devono considerarsi una soluzione parziale e provvisoria”.

Infine, Antonio Espis, uno dei medici di guardia medica che ha lasciato il servizio di Oristano, ha segnalato anche la difficoltà del Punto di guardia medica di Cabras, dove operano 4 medici sugli 8 previsti e ha detto che “dopo la chiusura del servizio di Oristano, visto che i pazienti di Oristano sono costretti a rivolgersi agli altri punti di guardia medica, si rischia di non trovare nessun medico disposto a venire a lavorare in provincia”.

