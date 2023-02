L’omaggio di Terralba al suo carabiniere morto nelle Foibe

Terralba

Per Egidio Loi la medaglia conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Un pomeriggio di grande emozione ieri a Terralba, in occasione del conferimento alla Memoria del carabiniere Egidio Loi della Medaglia in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella sala consiliare del Municipio sono stati i parenti del carabiniere a ricevere l’importante riconoscimento dalle mani del prefetto di Oristano Fabrizio Stelo.

A fare gli onori di casa il sindaco di Terralba Sandro Pili che ha accolto il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Erasmo Fontana, il comandante provinciale della Guardia di finanza Giancarlo Sulsenti, il comandante della caserma dei carabinieri di Terralba Pasquale Fanizza, il parroco di San Pietro Don Mattia Porcu e i rappresentanti delle Associazioni d’Arma locali e dell’Amministrazione comunale.

Insieme alla medaglia i parenti di Egidio Loi hanno ricevuto le pergamene e un mazzo di fiori omaggiato dall’Amministrazione comunale.

Dopo gli interventi del prefetto Stelo e del sindaco di Terralba Pili, è intervenuta la nipote del carabiniere terralbese, che ha letto un documento in ricordo del congiunto.

Lo pubblichiamo di seguito.

Il 12 Gennaio 1941 a 19 anni appena compiuti, Egidio Loi venne chiamato alle armi nell’Arma dei Carabinieri Reali nella Legione Allievi di Roma. Tre mesi dopo, il 14 Aprile 1941 a Torino prestò giuramento di fedeltà.

Nel dicembre 1941 venne trasferito nella Legione Carabinieri di Milano.D opo un mese e mezzo di addestramento a Milano, l’8 febbraio 1942 fu inviato nei Balcani in territorio in stato di guerra e con il suo Battaglione partecipò alle operazioni di guerra fino all’8 settembre 1943 data dell’armistizio. Il suo Battaglione nei vari fatti d’armi cui prese parte in 19 mesi, ebbe 39 morti e 47 feriti.

Dopo l’armistizio, Egidio fedele al suo giuramento, rimase al suo posto e seguì le sorti del suo Battaglione che venne aggregato alla Legione Carabinieri di Trieste e Lui fu dislocato nel Gruppo Carabinieri di Pola in Istria. Il 20 dicembre 1944 Egidio si unì in matrimonio con Giulia Giovannini giovane ragazza polese. Il 2 maggio 1945, Pola veniva occupata dalle truppe jugoslave del Maresciallo Tito che preso possesso della città, invitarono tutti i militari italiani a consegnarsi promettendo loro l’impunità. L’8 Maggio 1945 a guerra finita, Egidio, conscio di non aver mai fatto nulla di male e contro il parere della moglie Giulia, si presentò spontaneamente così come fecero tantissimi altri, al comando delle truppe jugoslave di Pola, fatto prigioniero, fu rinchiuso nelle carceri di Pola dove vi rimase per 12 giorni.

Infatti la sera di domenica 20 maggio verso le 23.30, chiamati per nome, Egidio ed altri circa 350 detenuti , vennero fatti uscire dalle celle e riuniti nel cortile. Ad uno ad uno vennero legati strettamente con il fil di ferro ai polsi dietro la schiena e braccio a braccio con un altro prigioniero. Verso le 4 del mattino formando una lunga colonna fiancheggiata da due lunghe file di armati, i prigionieri attraversarono la città imboccando poi la strada per Fasana. qualcuno così legato cadeva e non poteva rialzarsi, gli armati lo circondavano, urlavano, percuotevano: bisognava rialzarsi e camminare o essere ammazzato sul posto. Verso le 7 del mattino arrivarono al porto di Fasana, Egidio e tutti i prigionieri vennero fatti salire a bordo della vecchia nave cisterna “Lina Campanella”.

La nave si mosse alle prime luci dell’alba e viaggiò sempre in vista della costa mantenendo la rotta verso Fiume. A fine mattinata, poiché navigava in un tratto di mare minato, la nave urtò contro una mina. L’impatto fu tremendo, la nave si impennò con la prua verso l’alto per poi ricadere e inclinarsi, un mare d’acqua investì quasi tutti, fu una tragedia. La sirena urlò i tre fischi del “Si salvi chi può”, ci fu uno scompiglio generale, molti d’istinto si gettarono in acqua anche se avevano le mani legate e non potevano nuotare.

Furono circa 160 i prigionieri che perirono nel naufragio. Egidio scampò miracolosamente alla tremenda esplosione, riuscì a liberarsi di scarpe ed indumenti e raggiunse la riva a nuoto. Verso sera, truppe armate incolonnarono nuovamente i superstiti per condurli a piedi verso nuova destinazione, mentre molti feriti rimasero sulla spiaggia. All’imbrunire la colonna si allontanò dal luogo del disastro e percorrendo un sentiero in salita, si inoltrò in un boschetto e a quel punto i prigionieri sentirono delle raffiche di mitra provenire dalla riva che non lasciarono dubbi sulla sorte riservata ai feriti rimasti sulla spiaggia. La colonna camminò in una strada appena tracciata tra i sassi, nel naufragio moltissimi persero gli indumenti e le scarpe, alcuni erano pressoché nudi, camminarono così per alcuni chilometri, barcollando, con i piedi sbucciati e sanguinanti, affamati ed assetati. Egidio durante il cammino, eludendo la sorveglianza degli armati, riuscì a comunicare con un civile che transitava con un camion, mandando così notizie alla moglie Giulia. A tarda sera, i prigionieri arrivarono in un paesino, Vareschi, dove furono portati in una scuola elementare e rinchiusi nelle aule completamente vuote. Nei giorni successivi molti parenti li raggiunsero in questa scuola: anche Giulia raggiunse Egidio, portando con sé indumenti e scarpe.

Ai parenti arrivati sul posto non era permesso comunicare con i prigionieri, ma Giulia riuscì comunque ad intravedere Egidio in lontananza attraverso una finestra: aveva i capelli completamente rasati, si videro, si fecero solo qualche breve cenno, Giulia consegnò ai carcerieri il pacco destinato al marito.

Fu l’ultima volta che lo vide.

Nei giorni successivi quando la moglie Giulia ritornò alla scuola, la trovò completamente vuota.

Per molti superstiti della tragedia della “Lina Campanella”, la scuola di Vareschi è stata il punto di partenza del viaggio finale verso una foiba. Ogni mattina a piccoli gruppi venivano fatti salire sui camion, portati nella regione carsica e gettati nei crepacci legati l’un l’altro, uccisi dai mitra, dall’impatto con le rocce, dalle granate buttate dietro di loro, annegati sull’acqua nel fondo, schiacciati dai corpi delle altre vittime. Il destino di Egidio Loi deve essere stato questo.

Di Lui non si seppe più nulla, non venne infatti riconosciuto tra i militari dei quali fu accertata la morte oppure la prigionia.

Uno scritto del Ministero della Difesa del 28 settembre 1950 getta luce riguardo al comportamento militare del carabiniere ausiliario Egidio Loi, tra l’altro si legge: “…….NON RISULTA che il carabiniere ausiliario EGIDIO LOI abbia fatto parte di formazioni militari armate nazi-fasciste…ed ancor meno NON RISULTA che abbia svolto attività contraria al servizio di Istituto, agli interessi della Nazione ed alla causa della Liberazione…..”

Noi parenti ringraziamo il signor Prefetto, il signor Sindaco per aver reso possibile questa cerimonia qui a Terralba proprio alla vigilia del “Giorno del Ricordo”.

Non è mancato un omaggio in cimitero, davanti alla lastra realizzata dai parenti nel maggio 2022 in ricordo del carabiniere Loi. Qui è stata deposta una corona d’alloro e, dopo la benedizione da parte di Don Porcu, la toccante cerimonia si è conclusa con la preghiera del carabiniere.