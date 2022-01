Quartu Sant’Elena diventa un calendario, storico e culturale, che racconta la città per immagini e attraverso i suoi volti più noti. Artisti sportivi e personalità, talvolta note anche nel resto del mondo, hanno prestato il loro tempo e il loro volto per indossare gli abiti tradizionali e i famosi ori quartesi, e farsi immortalare nelle località più significative del comune.

Il calendario Logus e bistiris quartesus, ha voluto mettere insieme il mondo degli artisti locali con le tradizioni, gli abiti e gli ori, nelle diverse località del territorio (archeologiche, naturalistiche, ambientali), con l’obiettivo dare vita a una diversa promozione turistica della città. Quartu ambisce infatti a diventare città turistica in quanto incastonata fra tre confini naturalistici importanti: il Poetto, insignito dalla bandiera blu negli ultimi 10 anni, dal costituendo Parco dei Sette fratelli, e dal Parco naturalistico del Molentargius. Oltre a vantare moltissime tradizioni sacre e profane, e di tipo enogastronomico.

L’idea del calendario è stata promossa dal Centro Culturale Campidano, di Gigi Ibba e Susy Monni, rispettivamente presidente e direttore artistico, e operatori culturali da oltre cinquant’anni in Sardegna. Per la realizzazione sono stati utilizzati gli abiti tradizionali e i gioielli della collezione personale di Susy Monni. A indossarli, sono stati chiamati artisti locali e testimonial noti e conosciuti in città e all’estero per le loro qualità e capacità, come: Silvia Piras cantante nota per aver portato il genere di musica francese e brasiliana in città, attualmente impegnata nella realizzazione di un progetto musicale sulla canzone nel cinema. Giuseppe Solla campione del mondo triathlon double Hawaii 2004, Cesare Monni tra i fondatori di Radio Studio One, recordman di ascolti con radio Sintony International, direttore di Radiolina, produttore discografico e noto dj. Marco Piras, maresciallo dell’aeronautica, capo scout amatissimo dai ragazzi in città, amministratore pubblico per tanti anni (è recentemente scomparso, e il calendario è stato dedicato alla sua memoria). Elisa Usalla, consigliera comunale di Quartu e componente commissione bilancio e attività produttive, presidente della Commissione pari opportunità. Gabriella Cambarau, cantante con sonorità jazz e testi in lingua sarda, collabora al progetto Brebus con Patrizia Cambarau. Adele Grandulli, Viola Vistosu e Fabio Stocchino: la Grandulli è una cantante che si esibisce da oltre 15 anni in Sardegna e all’estero, è stata anche spalla di celebri artisti come Omar Pedrini, Simone Cristicchi e Antonella Ruggero. Viola Vistosu, diplomata al liceo artistico è una pittrice che ha al suo attivo collettive a Cagliari, Firenze, Milano, Sofia. Nel 2019 è stata premiata per Sciampitta Arte. Collettiva nel 2021 al Museo del Calzado ad Alicante. Fabio Stocchino, da ragazzo ha frequentato i pittori di strada di Ponte Vecchio, ha realizzato soggetti religiosi partecipando a mostre di pittura in tutta la Sardegna: eccellente restauratore ligneo e di arredi religiosi.

