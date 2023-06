L'odissea degli 11 Dirigenti di Terzo Settore sardi bloccati fuori dall'Isola

Non si placano le polemiche dopo l’odissea vissuta da decine di sardi che domenica avrebbero dovuto far ritorno in Sardegna e che, all’improvviso, dopo essere stato cancellato il loro volo, hanno dovuto aspettare e “combattere” per poter tornare “celermente” a casa. Un viaggio-incubo che di reale purtroppo ha tutto ed è la medesima situazione che molto spesso si trovano a dover affrontare i viaggiatori diretti nell’Isola “sperduta” in mezzo al Mediterraneo, meta quasi “irraggiungibile” per via dei trasporti che, a volte, lasciano assai desiderare. Viaggiare per necessità o per piacere poco importa, è un diritto, e se si aggiungono i prezzi esorbitanti dei biglietti la beffa sembra essere pressoché servita. “L’attuale continuità aerea fa acqua da tutte le parti. La Sardegna è realmente isolata – spiega Massimiliano Tronci, uno dei reduci del viaggio travagliato che ha raccontato quanto accaduto anche a “Radio Casteddu La Fai Tu” – addirittura pure in controtendenza rispetto a diversi anni fa.

Certo, ci sono sempre stati dei problemi ma anziché risolverli sono peggiorati.

Non ricordo assolutamente da quando viaggio per lavoro o formazione di avere mai avuto tutti questi problemi a recarmi sulla terraferma.

La tanto decantata continuità territoriale esiste forse solo nelle parole di chi ci rappresenta perché sfido chiunque a cercare voli in diverse fasce orarie che non esistono più.

Poi se per l’assessore Moro un cittadino comune che vive con uno stipendio medio, per tornare a casa senza i voli in continuità, avrebbe dovuto spendere dai 500 euro in su per accaparrarsi gli unici posti in aereo ancora disponibili per tornare a casa da residente, evidentemente nel frattempo che ero bloccato a Fiumicino sono aumentati anche gli stipendi di noi dipendenti pubblici a nostra insaputa, allineati a quelli di consiglieri e Assessori regionali, che possono permettersi tali esborsi.

In questi giorni diversi amici si sono mossi a vario titolo, anche il deputato Deidda che è Presidente Commissione Trasporti, che ringrazio, ma ciò che ha lasciato esterrefatti me e i colleghi volontari è che non si capisca che se mesi fa avevamo prenotato il nostro rientro per Cagliari da Napoli e solo perché in giornata non c’era nessuno volo in continuità territoriale per Elmas. E di certo questo non è un fatto imprevedibile, ma da risolvere da un punto di vista di accordi con le compagnie che deve fare chi ha la delega dei trasporti e rappresenta la Sardegna perché ciò che è accaduto a noi 11, non debba più capitare a nessun altro, soprattutto se possono essere coinvolti persone fragili o anziane.

Vorrei sottolineare che, abbiamo dovuto obbligatoriamente usare le ferie quando si sa che esse sono destinate a ritemprare il fisico non di certo a ‘fare campeggio in aeroporto”.

Prima del rientro in Sardegna, in segno di scaramanzia, si è optato anche per il simbolo, per eccellenza, portafortuna partenopeo, un’invocazione, insomma, al fine di giungere a casa in tempi rapidi. “Mi è stata scattata giusto per sottolineare che è bello essere anche spiritosi e ironici, ma non sul diritto alla mobilità dei sardi che deve essere garantito”.