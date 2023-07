Lodi alle torri: stavolta una camminata a piedi nudi tra Is Arenas e Torre del Pozzo

“Partiti dalla Pineta Is Arenas alle 7:00, abbiamo raggiunto Torre del Pozzo alle 9:30, dopo aver percorso 6,3 km. Immersi nel grande polmone verde del Sinis, abbiamo fatto una prima sta presso “l’albero di mezzo” per recitare la preghiera del pellegrino respirando per oltre un’ora la fragranza del milione e più di pini marittimi che furono piantati agli inizi della seconda metà del secolo scorso per arrestare l’avanzare inesorabile delle Dune”, spiega il referente dell’Ufficio della Pastorale del turismo e del tempo libero dell’arcidiocesi di Oristano, don Ignazio Serra. “Raggiunta quindi la spiaggia de Sa Praja Manna, dove nel 1937, il servo pastore narboliese Daniele Zou, rinvenne la statua lignea detta Madonna di Spagna, così come fu chiamata dal sacerdote atzarese don Tolu, i pellegrini si sono levati le scarpe per camminare a piedi scalzi sulla sabbia, lasciandosi bagnare dalle piccole onde che s’infrangevano a riva”.

Tanta plastica in spiaggia ha dato ai pellegrini lo spunto per riflettere sulla cura dei mari

“Una sensazione molto piacevole che ha accompagnato i camminanti per oltre 3 km, lenendo il gran caldo che sta caratterizzando questa prima metà di luglio”, al descrive don Ignazio. “La seconda sosta è stata di fronte al mare per la preghiera per la terra composta da papa Francesco. Un ulteriore invito a riflettere sulla cura e custodia della Casa comune e soprattutto un’occasione per lottare contro l’inquinamento dei mari a motivo dell’invasione della plastica, particolarmente presente nel tratto iniziale e in quello finale di questa lunga spiaggia di 6 km. Pochi i bagnanti incontrati in spiaggia. Di tanto in tanto, qualcuno che praticava la corsa e chi, avendo sistemato le canne per la pesca, attendeva di vedere abboccare qualche pesciolino”. “L’arrivo presso la capannina e poi la breve risalita sino alla torre ha posto fine al cammino”, racconta ancora don Ignazio Serra.

“Grande curiosità ha riservato una colonia di decine e decine di meduse vicine alla riva, per molti è stato una prima volta sia per la loro quantità e sia per le notevoli dimensioni”, conclude. “Infine, ai piedi della torre il gruppo ha pregato le lodi”.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 17 luglio alle 20, per percorrere in notturna il tratto suggestivo che dalla basilica di San Giovanni di Sinis conduce al faro.

Sarà un cammino, andata e ritorno, di 5,7 km. All’arrivo occorre iscriversi per ricevere l’attestato di partecipazione e le cartoline del cammino.