San Vero Milis

Un nuovo appuntamento promosso dall’Ufficio per la pastorale del turismo della Diocesi di Oristano

Protagonista del sesto cammino di Lodi alle torri, in programma per lunedì 8 agosto, sarà la pineta di Is Arenas ma non solo. L’appuntamento è a San Vero Milis e si partirà alle 7 del mattino, un po’ oltre l’hotel Is Benas, alla biforcazione che porta verso l’omonimo stagno.

Il cammino permetterà di percorrere a piedi nudi un chilometro di battigia de sa Praja Manna e sostare in preghiera nei pressi del monumento alla Madonna di Spagna, ma anche di conoscere la capanna del Robinson Crusoe sardo, percorrere parallelamente il canale che dalla foce porta sino allo stagno di Is Benas, e quindi di costeggiarlo per oltre un chilometro prima di far rientro al punto di partenza.

Il cammino tra le dune della pineta di Is Arenas è un po’ la novità dell’edizione di quest’anno di Lodi alle torri, l’iniziativa che l’Ufficio per la pastorale del turismo della Diocesi di Oristano organizza da 8 anni. In tutto nove percorsi che coprono il tratto di costa dal faro di Capo San Marco sino a Torre del Pozzo, passando lungo le Marine di Cabras, Riola, San Vero, Narbolia e Cuglieri.

Una sessantina di chilometri che toccano spiagge tra le più belle dell’isola, siti archeologici come Tharros, chiese e battisteri paleocristiani, torri spagnole, tombe dei giganti, zone umide e oasi e pinete come quelle di Seu e Is Arenas.

Per maggiori informazioni e vedere l’itinerario si può cliccare qui per visitare il sito dell’evento.

Mercoledì, 3 agosto 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.