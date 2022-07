San Vero Milis

Oltre sessanta pellegrini la settimana scorsa all’appuntamento promosso dall’Ufficio per la Pastorale del Turismo della diocesi di Oristano

Oltre sessanta pellegrini, alcuni provenienti da Bergamo e dal Trentino, come pure diversi giovani e bambini, hanno preso parte al 3° cammino Lodi alle Torri.

L’Ufficio per la Pastorale del Turismo della diocesi di Oristano, da 8 anni, organizza tutti i lunedì una serie di nove percorsi che coprono il tratto di costa dal farò di Capo San Marco sino a Torre del Pozzo passando lungo le Marine di Cabras, Riola, San Vero, Narbolia e Cuglieri.

Una sessantina di chilometri che regalano spiagge tra le più belle dell’isola, siti archeologici come Tharros, chiese e battisteri paleocristiani, torri spagnole, tombe dei giganti, zone umide e oasi e pinete come quelle di Seu e Is Arenas.

Si cammina, si loda e si ammira mentre si cresce nella cura e custodia della terra, così come insegna la Laudato Si’ di papa Francesco.

“Come novità in questo 2022 abbiamo inserito anche un cammino tra le dune per ricordare come era un tempo quella che oggi è la Pineta di Is Arenas -afferma don Ignazio Serra, incaricato diocesano per la Pastorale del Turismo -. In un tempo di siccità, di cambi climatici, di roghi estivi dobbiamo impegnarci a stili di vita come “piantare alberi, ridurre il consumo di acqua” e prenderci cura dell’arca che ci ospita lungo il breve cammino della nostra vita”.