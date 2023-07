Lodi alle Torri: da tutta la provincia per il primo cammino sino a Capo Mannu

San Vero Milis

Prossimo appuntamento un percorso a piedi nudi sulla spiaggia di Is Arenas Sono stati 26 pellegrini provenienti da diverti centri della provincia a inaugurare il primo cammino di “Lodi alle Torri”, il ciclo di passeggiate all’insegna della contemplazione promosse dall’Ufficio per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Oristano. Il punto di partenza di lunedì 3 luglio è stata la chiesa di San Lorenzo di Mandriola, nella quale i partecipanti hanno ricevuto l’attestato e le cartoline con i percorsi: dopo l’inaugurazione dell’opera in ceramica, con i nove itinerari e la storia della nascita dei cammini nel Sinis nel 2014, il gruppo ha recitato la preghiera del pellegrino. Nel fresco di una giornata nuvolosa, i pellegrini si sono spinti fino al promontorio di Capo Mannu, dove sono rimasti affascinati dallo spettacolo delle onde che si infrangevano sulla costa. La faticosa salita fino alla torre è stata ripagata dal panorama sulla borgata, la vista su Putzu Idu, lo stagno della salina, l’omonima torre e dalla magnifica spiaggia de Sa Mesa Longa, che nonostante il vento, appariva come una placida piscina.

Dopo mezz’ora di cammino e tanta bellezza da ammirare e respirare, il gruppo ha sostato ai piedi della torre per la preghiera delle lodi e per ringraziare Dio per una nuova giornata iniziata immersi nella natura. Terminato il momento di lode, i pellegrini sono ripartiti in direzione del faro e alla torre Sa Mora, lungo i viottoli stretti e circondati dalla macchia mediterranea che, soprattutto al mattino, rilascia le fragranze, che accendono l’olfatto dei partecipanti, intenti a indicare i nomi delle piante, sia in sardo che in italiano.

La bellezza del mare, il soffio del vento, lo spettacolo di ciò che rimane di quello che una volta era l’angelo di Capo Mannu stimola i pellegrini nel cammino, che dai 50 metri sul livello del mare degrada man mano che si avanza. Giunti ai piedi della torre Sa Mora, dopo aver ascoltato le informazioni storiche sul monumento, il gruppo si è voltato verso il mare per ammirare, in lontananza, l’Isola di Mal di Ventre sferzata dal vento e dalle onde che s’infrangevano sulla costa. La preghiera per la Terra di papa Francesco ha permesso ai partecipanti di riflettere sull’importanza della cura e la custodia dell’ambiente.

Tornati al punto di partenza, a Mandriola, un abitante di nome Giovanni ha illustrato ai pellegrini l’antica arte dell’intreccio dei cestini, i lampadari e le nasse.

Tornati alla chiesa di San Lorenzo, dopo due ore e mezza di cammino, in molti hanno confermato la propria presenza anche al prossimo cammino, in programma per il 10 luglio, con punto di partenza la pineta di Is Arenas. Dal profumo dei pini marittimi si passerà a quello del mare, con la possibilità di camminare a piedi nudi sulla spiaggia dove venne ritrovata la statua della Madonna di Spagna nel 1937. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato ai cammini . Mercoledì, 5 luglio 2023

La partenza dalla chiesa di MandriolaTappa alla Torre Sa MoraI pellegrini osservano il lavoro di Giovanni

Fonte: Link Oristano