Lodi alle torri: a San Giovanni di Sinis cammino lento e preghiere nella notte

Al rientro i pellegrini, che hanno completato un percorso di 5,4 chilometri, hanno fatto una sosta sotto la Torre per la preghiera per la Terra di papa Francesco.

Il numeroso gruppo composto da persone provenienti da diverse parrocchie della provincia e diversi turisti, accompagnato da don Ignazio Serra, incaricato regionale e diocesano per la Pastorale del Turismo, dopo la preghiera del pellegrino, è partito dalla basilica di San Giovanni di Sinis per raggiungere la Torre e proseguire il cammino sino al faro di San Marco, dove si è svolta la preghiera di compieta.

Hanno risposto in ottanta al 7° cammino di Lodi alle Torri – in notturna – dall’ufficio Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano.

Don Ignazio Serra

“La partecipazione in crescendo di locali e turisti, anche dopo gli incendi delle scorse settimane”, ha commentato don Ignazio Serra, “ rivela l’importanza della cura e custodia della Casa comune. È un dovere irrinunciabile per un’ecologia attenta al grido della terra e dei poveri di ogni dove”.

L'arrivo al faro con il buio

