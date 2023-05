Locali in pessime condizioni e escrementi di ratti: chiuso un market etnico a Cagliari.

Ieri sera, a Cagliari, nei quartieri interessati dal fenomeno della movida, i Carabinieri del Nas hanno svolto alcune ispezioni igienico sanitarie, finalizzate a verificare la filiera alimentare degli alimenti etnici e all’individuazione di grossisti non registrati. Tali verifiche sono state svolte in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti dell’Asl di Cagliari. Al termine dell’attività si è proceduto ad un sequestro amministrativo, cautelare, con contestuale notifica di chiusura autoritativa dell’attività a tempo indeterminato, nei confronti di un supermercato che tratta prodotti etnici. Le condizioni dei locali, messe al vaglio dall’autorità sanitaria, deponevano per il provvedimento citato, a seguito di accertate carenti condizioni igieniche dei pavimenti e di attrezzature vetuste, inservibilità dei servizi igienici, locali deposito in pessime condizioni igieniche generali, privi di areazione e di illuminazione, con presenza di escrementi di roditori, in assenza di un piano di autocontrollo HACCP. Il valore del sequestro è stato stimato in circa seicentomila euro. Le autorità amministrative e sanitarie sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.