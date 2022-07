Ufficialmente per intossicazione alimentare, l’ex premier è arrivato al policlinico Gemelli di Roma domenica sera dopo la riunione fiume su Zoom dove sono volati non solo gli stracci ma anche insulti, minacce e ricatti. Troppo per Conte, che dopo settimane di stress per restare ai vertici del Movimento 5 Stelle, e dopo gli ultimi, terribili giorni di conflitto continuo e notti insonni per capire cosa fare, è crollato ed è finito in ospedale. Alla versione dell’intossicazione alimentare non ci crede nessuno, ma in ogni caso adesso Conte è uscito dal Gemelli e, secondo quanto riferiscono i fedelissimi, sta meglio.

In questi giorni il presidente grillino ha dovuto pure vedersela con la vicenda Casalino, suo portavoce a Palazzo Chigi quando era premier, ora incaricato dai gruppi di Camera e Senato, incarico doppio per la non modica cifra di 150mila euro. Dal 15 luglio è stato fatto fuori dai parlamentari della Camera: il capogruppo Davide Crippa, che sta tentando di portare via dai 5 Stelle un gruppo pro Draghi traslocando nel Misto per votare la fiducia, ha così consumato un’altra vendetta ai danni di Conte, parafulmine del malcontento di tutti.

