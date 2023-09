Lo strazio di Omar Zaher: "La mia Najibe morta a Cagliari, un fiore che ha smesso di crescere"

Non smette di piangere per la disperazione, Omar Zaher, consigliere comunale di Selargius. Sua figlia Lavinia Najibe, appena 19enne, è tra le quattro vittime del terribile schianto di viale Marconi a Cagliari: “È morta, era un fiore che ora non potrà crescere”, dice Zaher, subito dopo avere appreso la tragica notizia. “Mia figlia era una ragazza d’oro, buonissima e brava, tutto l’apprezzavano e le volevamo tanto bene”. Una morte che arriva nel modo più tragico e in un giorno che per la comunità selargina sarebbe dovuto essere solo di festa e gioia, vista la ricorrenza annuale dello sposalizio selargino.

Arrivano le condoglianze del sindaco Gigi Concu: “Mentre la nostra Comunità è riunita per festeggiare Lorenzo e Valentina, ci arriva la tragica notizia che quattro altrettanto giovanissimi ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente stradale poco prima dell’alba. Tra loro vi era anche Najibe, selargina, figlia del nostro consigliere comunale Omar Zaher. Esprimo profonda vicinanza, a nome personale, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità a Omar e Merita, e a tutte le famiglie coinvolte in questo tragico evento che colpisce tutti noi”.