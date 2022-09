Cabras

Richieste e proposte dal convegno promosso in occasione del Festival della bottarga

Dopo i timori delle scorse settimane, le paure anche degli ultimi giorni sullo stato di salute dello stagno di Cabras: “Mi preoccupo se il presidente del consorzio dei pescatori mi dice che temperatura è di 29 gradi, l’acqua ferma e i pesci boccheggiano. Siamo reduci dal 1999 dalla distruzione di un terzo del patrimonio ittico dello stagno, di cui ancora abbiamo le cicatrici. La moria del ‘99 avvenne in una notte. Credo che sia più che necessario uno sforzo di programmazione e organizzazione di interventi su zone umide”.

Le parole del sindaco di Cabras sono riecheggiate ben chiare stamane davanti a un uditorio qualificato presente al convegno dal titolo “Gestione e salvaguardia delle aree umide degli stagni di Cabras” , evento inserito nel cartellone del Festival della bottarga.

Il sindaco Abis nelle settimane scorse ha dovuto firmare un’ordinanza per intervenire d’urgenza sulla laguna e stappare i canali otturati dai fanghi con gli escavatori. Più che giustificata, quindi, la sua preoccupazione, accompagnata da analisi e proposte: serve un piano di tipo sperimentale quinquennale, realizzato riunendo le competenze ambientale e della pesca che afferiscono ai due assessorati regionali, per la realizzazione di interventi di tipo sistemico e modulare distribuiti nei 5 anni e con monitoraggio degli esiti.

Abis ha proposto questi strumenti alla Regione per la gestione dello stagno di Cabras, un modello organizzativo, che secondo il sindaco potrebbe dare risposte anche alle criticità di tutte le lagune della Sardegna.

“Attualmente esistono due filoni: quello ambientale e quello della pesca, che creano difficoltà nella gestione”, ha spiegato Andrea Abis. “Bisognerebbe vedere l’ecosistema nella sua complessità. Non possiamo pensare che le condizioni delle acqua siano slegate dall’aspetto economico. La gestione è troppo settorializzata”.

“Lo stagno di Cabras ha una storia di mutamenti, è cambiato moltissimo nei decenni”, ha detto ancora il sindaco Abis ricordando l’opera idraulica del 1977: “E’ stato realizzato il canale scolmatore delle acque per prevenire alluvioni nel paese. Da quando c’è il canale in effetti Cabras ha risolto il problema idrogeologico, però evidentemente il sistema ha reagito con un cambio di equilibri”.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’intervento di dragaggi, “da studiare con due soggetti”, ha detto. “Un comitato scientifico di sorveglianza e valutazione e chi nella laguna ci lavora e lo conosce in maniera dettagliata e rileva delle necessità”.

“Mettere insieme la lettura dei dati scientifici con i saperi delle conoscenze locali deve essere il punto di caduta delle decisioni che governa il piano”, ha precisato Abis, “che logicamente andrà finanziato e il comune non può farsene carico”.

Abis ha anche rivendicato il recupero dell’ente provinciale: “È importante che riprenda il suo ruolo perché ne ha la competenza”.



Al convegno diversi esperti. Al convengo di stamane hanno preso parte diversi esperti: Gianni Ibba, Direttore del Servizio pesca e acquacoltura, Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale Regione Sardegna, Antonio Pusceddu, Prof. Scienze Biologiche, Università di Cagliari, Paolo Magni, Ricercatore IAS – CNR (anche in sostituzione della professoressa Antonella Gesuina Laura Lugliè) e Maura Baroli, Ricercatrice, ecologia e pianificazione ambientale Fondazione IMC, Centro Marino Internazionale.

Gli interventi hanno sottolineato un approccio ecosistemico alla gestione della laguna. Nella quale è necessario la convivenza tra le esigenze della sostenibilità ambientale con quella economica.

Gli esperti hanno convenuto nella necessità di unire i dati scientifici raccolti dai professionisti di settore con i pescatori. Fondamentale nella gestione dello stagno è messa a sistema di dati di qualità.

Diversi gli interventi nel dibattito che ha preceduto la chiusura dell’assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia.

Il sindaco di Nurachi Renzo Ponti ha parlato dello stagno come un “volano per sviluppo turistico”.

“Finora”, ha detto Ponti, “è stato gestito dall’assessorato come luogo dove si pesca. La regione ne ha dato al consorzio la gestione, comprese le torri storiche, ma noi territori vorremo sfruttare l’opportunità data dal turismo, intanto perché i giovani ce lo chiedono e poi perché vogliamo dare a loro una opportunità”.

“Non non viviamo più di sola pesca”, ha concluso Ponti. “È necessario un equilibrio tra pescatori e turismo esperienziale”

Ha annunciato l’adesione entusiastica della Provincia alla proposta del sindaco Abis la dirigente dell’Ente Anna Paola Iacuzzi: “Tutti gli interventi vanno concentrati sull’approccio ecosistemico”, ha detto, “questi concetti ormai li conosciamo, sarebbe auspicabile percorrerli concretamente. La Provincia dovrà svolgere un ruolo, con gli strumenti di cui dispone”.

“Mi auguro che oggi l’assessora Murgia sia qui con la delega del presidente e dell’assessore all’ambiente”, ha detto nel suo intervento il presidente di Legacoop Sardegna Claudi Atzori. “Bisogna mettere a confronto esperti del mondo produttivo con quelli dell’ambiente. Credo ci dobbiamo sedere tutti allo stesso tavolo con pari dignità e portando ciascuno al tavolo ciò che deve portare, senza fare i ciechi”.

Nel suo intervento conclusivo l’assessora regionale Murgia ha dato la disponibilità a sedersi al tavolo richiesto dal sindaco Abis. “Quel famoso tavolo tecnico è la sede nella quale fare le valutazioni del caso”, ha detto Gabriella Murgia. “Siamo disponibili a supportarti”, ha precisato rivolgendosi direttamente al primo cittadino di Cabras, “e ad accettare le riflessioni che vengono dal territorio e dalle figure che conoscono meglio la realtà”.

L’assessora all’Agricoltura ha anche assicurato la presenza degli altri assessorati competenti, questa mattina assenti al convegno.

Igp della bottarga sarda. “Dobbiamo potenziare gli sforzi per giungere in tempi rapidi a un’Igp della bottarga sarda, un’indicazione geografica protetta che servirà a tutelare e valorizzare al meglio la nostra produzione, distinguendola sul mercato dai produttori concorrenti”. È quanto affermato l’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, parlando del Festival della bottarga: “Si tratta di uno straordinario prodotto, fortemente identitario, che assume una crescente importanza economica alla luce della crescente richiesta da parte della distribuzione organizzata e di tutto il canale Horeca, in particolare la ristorazione, in grado di alimentare un consistente flusso di esportazione verso i Paesi esteri”.

“Dal punto di vista ambientale – ha aggiunto l’assessore Murgia ricordando gli interventi della Giunta Solinas per il comparto – gli stagni e le lagune della Sardegna rappresentano una risorsa strategica per la particolare attrattività turistica e per la straordinaria biodiversità. Siamo consapevoli della rilevanza economica dell’attività di pesca nei 23 compendi ittici regionali e operiamo per assicurare la necessaria convivenza dell’azione di pesca con l’esigenza di tutelare questi delicati ecosistemi. In altri termini, programmiamo gli interventi per questo comparto nell’ottica di una sostenibilità economica, sociale e ambientale”.

Dal punto di vista economico, ha ricordato l’assessore, i dati evidenziano una produzione media annua complessiva di circa 850 tonnellate di pescato, prevalentemente muggini e molluschi, di cui 164 tonnellate raccolte nella sola laguna di Cabras. “Dal punto di vista sociale – ha detto ancora Gabriella Murgia – va sottolineata l’importanza dell’attività svolta nei nostri compendi ittici che consente di assicurare l’occupazione ad oltre 1000 addetti a livello regionale e di favorire un consistente indotto in tutti i territori interessati. Nel solo Comune di Cabras sono impegnate in questa attività 11 cooperative e il Consorzio che le rappresenta. I 180 soci interessati sono una delle realtà economiche più rilevanti dell’economia di questo territorio”.

Per questo motivo, ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas, “la Regione ha iniziato a programmare in un’ottica pluriennale gli interventi a sostegno del settore, privilegiando il finanziamento di interventi strutturali che assicurino una migliore ossigenazione delle acque con l’obiettivo di salvaguardare la fauna e la flora ospitate dai compendi ittici della Sardegna. Un primo intervento normativo in materia, inserito nella legge Omnibus, ha stanziato risorse regionali di 2 milioni di euro l’anno per il triennio 2021/2023 e prevede finanziamenti per la realizzazione di interventi strutturali sui compendi ittici oltre alla risoluzione di annose questioni amministrative che limitano la potenzialità produttiva degli stagni e delle lagune”.

“Nelle prossime settimane porterò all’attenzione della Giunta regionale le direttive d’attuazione di questa norma e subito dopo provvederemo ad aprire i termini per la presentazione dei progetti. A breve, inoltre, verrà avviata la programmazione del Feampa, il nuovo Fondo europeo per la pesca e l’acquacoltura che porterà in dote circa 36 milioni di euro per la Sardegna nel periodo 2023/2027. All’interno di questa programmazione sono presenti anche misure finalizzate a interventi nei compendi ittici regionali”, ha concluso l’assessore Murgia.

All’iniziativa hanno preso parte anche i sindaci di Baratili Alberto Pippia e San Vero Milis Luigi Tedeschi, una rappresentanza del consorzio Pontis, il comandante della capitaneria di Porto Matteo Gragnani e il direttore dell’Area Marina Protetta Massimo Marras.