Lo sport come simbolo di integrazione a Sarroch

Il pugilato in paese è una disciplina ben affermata grazie alla società che da tempo sforna piccoli e grandi campioni: l’ultimo, in ordine di tempo, è Theo Locci il giovanissimo cittadino pulese che ha appena conquistato il titolo di campione regionale di pugilato giovanile dello Sparring-io categoria Allievi. Inoltre, rappresenterà la Sardegna nelle fasi finali dello Sparring-io che si svolgeranno a Matera, in occasione del Trofeo Coni Basilicata. E in merito anche a questi ottimi risultati che l’Accademia Pugilistica Sarroch ha deciso di colorare la parete dove pugni e regole sono ben calibrati. L’opera d’arte è stata decorata dai “nostri talentuosi bambini dell’associazione sotto la direzione del noto artista Walter Piras. Il tema? Il pugilato, che riflette l’ardore e la tenacia dei nostri allievi” comunica la società.

“Celebrare l’arte, la comunità e la passione per il pugilato”, insomma, attraverso la raffigurazione dell’immagine del miglior pugile del mondo, carismatico, controverso dentro e fuori dal ring che, con il suo impatto mediatico e soprattutto sociale non ebbe precedenti nel mondo agonistico.