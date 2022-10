Terralba

Consegnato il contributo raccolto grazie alla gara in ricordo di Cenza Schirru

Lo sport può fare la differenza e aiutare tante cause nobili. Dopo l’atteso appuntamento con la 36ª marcialonga Marceddì-Terralba, la società organizzatrice – l’Amatori Terralba – ha donato i mille euro raccolti alla Lilt di Oristano, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

La somma proviene in parte dalle quote di iscrizione degli atleti che hanno partecipato alla manifestazione sportiva e in parte dalla vendita della maglietta commemorativa dell’evento disputato l’11 settembre, dedicato al ricordo di Cenza Schirru, già socia dell’Amatori Terralba. Proprio la figlia di Cenza Schirru ha consegnato la donazione alla Lilt di Oristano: l’importo raccolto servirà a sostenere le attività di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori portate avanti dall’associazione in tutta la provincia.

“Vogliamo ringraziare l’Amatori Terralba che ci ha voluto coinvolgere “, ha detto Eralda Licheri, presidente della Lilt di Oristano. “Ci riempie il cuore vedere che sempre di più le persone sono sensibili al tema della prevenzione dei tumori. La marcialonga è stata un’importante occasione per parlare dei benefici dell’attività fisica per la salute: attraverso il nostro materiale informativo, abbiamo spiegato quali semplici azioni è possibile svolgere per mantenersi in forma e in salute, a tutte le età”.

“Quest’anno la nostra manifestazione”, aggiunge Gian Luca Pusceddu, presidente dell’Asd Amatori Terralba, “non era una gara di corsa su strada fine a se stessa, ma un incontro tra noi e la sezione di Oristano della Lilt. Grazie alla raccolta fondi abbinata alla manifestazione, siamo riusciti a donare questi 1.000 euro per la lotta contro i tumori. Abbiamo capito che lo sport può dare il proprio contributo per delle buone cause. A noi soci dell’Amatori Terralba, l’aver dato una mano alla Lilt riempie il cuore. È bello soprattutto aver fatto questo in memoria di Cenza”.

Venerdì, 30 settembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.