"Lo sguardo esterno" di Marcias al Torino Film Festival - Sardegna

"Lo sguardo esterno", il corto di Peter Marcias, sarà in concorso alla 40esima edizione del Torino Film Festival 2022 in programma dal 25 novembre al 3 dicembre. Sarà proiettato in anteprima mondiale il 29 novembre e poi distribuito da The Open Reel. Scritto e diretto dal regista di Oristano, è stato girato in Sardegna tra gli affascinanti scenari dell'oristanese, San Salvatore di Sinis, frazione di Cabras, San Giovanni di Sinis e Bosa, nel sassarese ad Alghero, nel nuorese a Posada e San Giovanni di Posada, in Gallura sull'isola di Tavolara, e al sud a Siliqua e Cagliari, al parco di Molentargius-Saline.

Realizzato in collaborazione con Ultima Onda Produzioni e Società Umanitaria, è il punto di arrivo di "Viaggio in Sardegna", progetto espositivo della Fondazione di Sardegna declinato nel tempo attraverso arti figurative e visive. La protagonista è una regista novantenne che sta girando un documentario incentrato su due artisti che hanno lasciato un segno nell' Isola. A partire dai ritratti della Sardegna del pittore Gaston Vuillier (1846-1915) e gli scatti del fotografo Vittorio Alinari (1859-1932).

"Da qui, in un dialogo tra passato e presente, alle suggestioni evocate dalle fotografie di Paolo Ventura per restituire fascino e bellezza tra sguardi itineranti e ricordi in bianconero e i colori della fantasia", racconta Marcias all'ANSA. Il fotografo milanese, classe 1968, ha partecipato a una residenza artistica nell'Isola e ha dato vita a una serie di opere ispirate a Vuillier e Alinari, raccolte poi in una mostra e nel catalogo curati da Maria Paola Dettori e Marco Delogu. Nel cast Elena Cotta, Emilio Puggioni e Daniel Dwerryhouse, il danzatore Luca Cappai e il fotografo e pittore Paolo Ventura.

"Il film intreccia documentario e finzione - spiega il regista - La presenza di una delle più grandi attrici del teatro e del cinema italiano come Elena Cotta mi ha permesso di lavorare su stati d'animo, suggestioni e sulla ricerca dell'inafferrabile ispirazione di un autore che, come ha detto la grande e indimenticata regista Agnès Varda, non si cattura".



Fonte: Ansa Sardegna