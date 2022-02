Sui social è un tam tam, un’onda lunga che cresce si ingrossa con il passare delle ore. Da un paio di giorni stanno arrivando le bollette dell’Enel e, ampiamente annunciata ma non per questo meno sgradita, è arrivata la mazzata. Pesante e ingestibile: gli importi per la luce, rispetto al bimestre precedente, sono aumentati almeno del doppio e fino al 70%. I cagliaritani, così come sta succedendo un po’ ovunque nell’Isola, stanno affidando il loro sfogo a facebook, denunciando cifre che vanno dai 300 e passa per i single ai 5-600 e oltre per una famiglia media. E come si fa ad andare avanti così? Il caro vita imperversa, a fronte di stipendi sempre uguali: la necessità di mascherine, tamponi e disinfettanti ha già fatto lievitare i costi per le famiglie, le materie prime più costose hanno fatto schizzare i prezzi di alimentari e beni di prima necessità e ora le bollette.

Insomma, un disastro annunciato che rischia di travolgere tutto mentre la politica, o quel che ne rimane, resta a guardare.

