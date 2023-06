Lo sdegno della turista: "Dune di Domus de Maria calpestate per i selfie, ho denunciato tutto"

Non è sarda ma difende l’Isola nella quale ammette di aver trascorso tanti anni di villeggiatura forse meglio di tanti residenti. Franca Broggio, 68, anni, di Bolzano, resterà nella nostra regione sino a settembre: “Sono una pensionata fortunata”, confessa. Arrivata dai primi di giugno, ha già segnalato due situazioni irregolari ai rispettivi comuni: “Sulle dune di Su Giudeu, una turista, incurante dei divieti, si è divertita a fare i selfie. Ho avvisato subito il Comune di Domus de Maria anche per i cartelli di divieto, ormai illeggibili. I territori fragili vanno sempre tutelati, non devono essere violati”.

Ancora: “A Pula, in una caletta, uno scafo è spiaggiato da alcuni giorni. Ho inviato una pec alla Capitaneria di porto di Cagliari, senza comunque nessun riscontro. Sono sicura che la tutela del territorio sia una vostra priorità”.