Lo scienziato Sotgiu a Radio Casteddu: “Contagi in aumento, Sardegna a rischio zona arancione”

Lo scienziato Giovanni Sotgiu a Radio Casteddu: “Contagi in aumento, Sardegna a rischio zona arancione. Purtroppo questa era la previsione”, racconta il noto epidemiologo, “nel momento in cui a dicembre tra i social si parlava di feste si è pensato subito a un incremento del numero dei contagi. Superate le feste ci si è trovati di fronte a un incremento dei contagiati e dei ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva.

Il numero dei contagi”, aggiunge, “ha fatto ripartire la curva e ora ci può essere una trasmissione verso una fascia diversa da quella gialla.

Le restrizione hanno avuto i loto effetti, hanno calmierato la situazione e senza queste ci sarebbero stati numeri più rilevanti. La variante inglese del virus è nata da una zona in lockdown.

La luce in fondo al tunnel si intravede con le vaccinazioni, quando ci troviamo davanti a un virus che muta considerevolmente il problema è sempre vivo e finché ha vita il problema esiste ed è importante. Capisco la stanchezza, ma se non affrontiamo il virus tutti insieme la situazione può sfuggire di mano. Ora abbiamo il vaccino e ma non aver la possibilità di distribuirlo è un problema, serve che tutti si vaccinino. L’immunità di gregge arriverà con la somministrazione all’80 % della popolazione. Prima di allora occorre rispettare tutte le misure di controllo dell’infezione”.